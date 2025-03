Estudiante detenido por ICE en Minnesota por razones desconocidas

La Universidad de Minnesota en Minneapolis, el 21 de abril del 2020. (Glenn Stubbe/Star Tribune via AP)

La dirección de la universidad informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo al estudiante el jueves en una residencia fuera del campus. Los funcionarios dijeron que la escuela no recibió aviso previo sobre la detención y no compartió información con las autoridades federales. No se han divulgado el nombre ni la nacionalidad del estudiante.