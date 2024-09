Estibadores de Baltimore demandan a empresas que poseen y operan buque que causó derrumbe de puente

Copyright 2024 Associated Press. All rights reserved

El buque de carga Dali bajo la estructura del puente Francis Scott Key después de golpear el puente, el martes 26 de marzo de 2024, en Pasadena, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) Copyright 2024 Associated Press. All rights reserved

La demanda colectiva se suma a una serie de problemas jurídicos que afirman que la compañía propietaria de la embarcación, Grace Ocean Private Ltd. —con sede en Singapur— y la operadora Synergy Marine Group, tenían conocimiento de que el barco no estaba en condiciones de navegar.

“Para los estibadores, esto fue equivalente a lo que el mundo atravesó durante el COVID. cuando todo se detuvo”, dijo el demandante Ryan Hale, quien ha trabajado en el puerto durante más de una década. “Nunca lo olvidaré, me despierto en la mañana, me preparo para ir a trabajar, prendo la televisión para poner las noticias y tuve que cambiar de canales dos veces para asegurarme de que no se trataba de una película de terror”.