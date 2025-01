Estados demócratas consideran más apoyo a migrantes ante medidas de Trump

En esta foto facilitada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos observa el embarque de inmigrantes indocumentados en un C-17 Globemaster III en el Aeropuerto Internacional de Tucson, Arizona, el jueves 23 de enero de 2025. (Senior Airman Devlin Bishop/Dept. of Defense via AP)

Muchos adultos estadounidenses apoyan reforzar la seguridad en la frontera sur y deportar a los migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y han sido condenados por delitos violentos, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Pero algunas medidas cuentan con menos consenso. Aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses adultos apoyan la deportación de todos los migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, mientras que una proporción similar se opone.