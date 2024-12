Esculturas con misteriosos ojos saltones provocan risas y se viralizan en la ciudad de Bend, Oregon

En redes sociales, la ciudad compartió fotos de ojos saltones en esculturas ubicadas en el centro de rotondas que conforman la llamada “Ruta del Arte de las Rotondas” de la ciudad. Una foto muestra una escultura de dos ciervos con ojos saltones, mientras que otra los muestra adheridos a una esfera. Aún no se sabe quién ha estado colocándolos en las esculturas.

“Aunque los ojos saltones colocados en las diversas piezas de arte en la ciudad puedan dar risa, cuesta dinero removerlos con cuidado para no dañar la obra de arte”, dijeron las autoridades locales en sus publicaciones.

Otro usuario de Facebook escribió: “Creo que los ojos saltones en los ciervos, en particular, se ven geniales, y habría que dejarlos así”.

A lo largo de los años, las esculturas de la ciudad han sido adornadas con otras decoraciones estacionales, incluyendo gorros de Santa Claus, coronas, guirnaldas. La ciudad no las quita, y ve los ojos saltones de manera diferente debido al adhesivo, dijo la directora de comunicaciones de Bend, Rene Mitchell, a The Associated Press.