Es poco probable que batallas sobre derecho al aborto terminen incluso si se aprueban las medidas

ARCHIVO - Kat Duesterhaus, defensora de los derechos reproductivos, sostiene un cartel mientras el presidente Joe Biden y su rival republicano y expresidente Donald Trump hablan sobre el acceso al aborto durante el primer debate presidencial, en una transmisión en el autocine al aire libre Nite Owl de Miami, el jueves 27 de junio de 2024. (AP Foto/Rebecca Blackwell, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.