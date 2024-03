Equipo de Trump cita Primera Enmienda al impugnar cargos de interferencia electoral en Georgia

“No se alega nada de hecho contra el presidente Trump que no sea el discurso político”, le dijo al juez Steve Sadow, el abogado principal de Trump. Sadow dijo que un presidente en funciones que expresa preocupaciones sobre una elección es “el culmen del discurso político” y que está protegido aún si lo que se dijo termina siendo falso.

El fiscal Donald Wakeford contestó diciendo que las afirmaciones de Trump no están protegidas por la Primera Enmienda porque son parte integral de una actividad delictiva.

“No es solo que haya sido falsas. No es que el acusado haya sido llevado a un tribunal porque a la fiscalía no le gusta lo que dijo”, señaló Wakeford, y añadió que Trump es libre de expresar su opinión y realizar protestas legítimas. “Lo que no tiene permitido es emplear su discurso, su expresión y sus declaraciones como parte de una conspiración criminal para violar el estatuto RICO de Georgia, hacerse pasar por funcionarios públicos, presentar documentos falsos, hacer afirmaciones falsas ante el gobierno”.