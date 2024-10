Entra en vigor en Florida una de las leyes más estrictas contra la indigencia

Robert Robinson, de 61 años, indigente, empuja sus pertenencias calle abajo el primer día de entrada en vigor de una ley que ilegaliza en Florida dormir en aceras, parques, playas u otros espacios públicos, una de las leyes contra la indigencia más estrictas del país, el martes 1 de octubre de 2024, en Fort Lauderdale, Florida (Foto AP/Lynne Sladky). Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved