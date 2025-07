ENSAYO FOTOGRÁFICO: Muchos californianos carecen de agua potable y otros desconfían de la que hay

Los bidones de agua vacíos se iluminan con la luz del sol de la tarde en Oasis Mobile Home Park en Thermal, California, el martes 15 de abril de 2025.. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una luz brilla desde una casa móvil al anochecer en Thermal, California, el martes 15 de abril de 2025. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El polvo se levanta mientras dos residentes viajan en vehículos todoterreno por Oasis Mobile Home Park en Thermal, California, el martes 15 de abril de 2025. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved