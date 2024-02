Enorme deslave en el sur de California deja mansión al borde del precipicio

“A estas alturas, la ciudad ha determinado que no se requieren acciones adicionales y, por exceso de precaución, ha recomendado que el dueño de la propiedad contrate un despacho profesional de ingeniería para una evaluación de la propiedad”, señala el comunicado.

“La casa está bien, no está en riesgo y no será considerada como inhabitable”, dijo el propietario, el doctor Lewis Bruggeman, en declaraciones a la televisora KCAL. “La ciudad coincide en que no existe un problema estructural de importancia con la casa”.