Encuentran a salvo a senderista que llevaba 10 días en las montañas del norte de California

Las fotos muestran a McClish cubierto de tierra mientras abraza a sus familiares en un emotivo reencuentro. No sufrió lesiones a lo largo de esos 10 días, y dijo al canal KGO-TV que pudo beber agua durante la terrible experiencia. Indicó que se perdió durante lo que se suponía iba a ser una caminata de tres horas y no pudo reconocer algunos puntos de referencia destruidos por incendios.

McClish no respondió a una solicitud de comentarios que le hizo The Associated Press.