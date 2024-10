En una pantalla cerca de usted: transmisión en vivo del proceso electoral para mayor transparencia

Las escenas transmitidas en vivo desde el condado de Maricopa, Arizona, del proceso electoral de 2024 pueden no resultar el video más cautivador. Pero las transmisiones, que ya están en línea, y otros videos en vivo similares que se transmiten desde las jurisdicciones electorales de todo el país tienen un objetivo serio: son un esfuerzo de los funcionarios electorales para desmitificar la votación y brindar mayor transparencia a un proceso que en años recientes ha estado sujeto a un escrutinio intenso, información errónea y acusaciones falsas de fraude generalizado.

El aumento de las transmisiones en vivo del proceso electoral, una operación realizada por los gobiernos locales en todo el país, refleja un aumento más amplio de las transmisiones de video en línea, según Wendy Underhill, directora de elecciones y redistribución de distritos en la National Conference of State Legislatures (Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales).

No obstante, existe la preocupación entre los funcionarios de que las personas que no están familiarizadas con lo que sucede en una transmisión en vivo podrían malinterpretar lo que ven y llegar a conclusiones engañosas.

Las elecciones nacionales se llevan a cabo a nivel local. No existe un estándar o regla uniforme que requiera transmisiones de video en vivo, pero varias jurisdicciones, incluidas las grandes y las de los estados más disputados, realizan transmisiones en vivo. Entre ellas se encuentran Filadelfia, el condado de Los Ángeles y el condado de King, en el estado de Washington.

Si desea saber más sobre si su gobierno local ofrece una transmisión en vivo, comuníquese con ellos, dijo Tammy Patrick, directora de programas de la National Association of Elections Officials (Asociación Nacional de Funcionarios Electorales) y ex funcionaria electoral del condado de Maricopa.

Eso varía según la ubicación. Arizona, por ejemplo, ofrece varias vistas de diferentes partes del proceso, desde las urnas hasta las salas de tabulación.

Otros lugares, como Filadelfia, aún no han comenzado a transmitir. La ciudad ha programado comenzar a transmitir el día de las elecciones —el 5 de noviembre— a las 7 a.m., hora del este. Una cosa que las transmisiones probablemente tendrán en común es que los procesos electorales que muestran pueden ser lentos: el tipo de material metódico que pocos considerarían un programa de televisión imperdible.

La gente debe ser paciente mientras los funcionarios lidian con una variedad de circunstancias, incluido el tener que llevar las boletas desde los lugares de votación hasta los centros de procesamiento, explicó Jennifer Morrell, directora general y cofundadora de The Elections Group (El Grupo de las Elecciones), que está constituido por exfuncionarios electorales estatales y locales quienes ofrecen capacitación y otro tipo de apoyo a funcionarios de todo el país.

En parte debido a la tecnología, la gente está acostumbrada a que muchas cosas sucedan casi automáticamente, dijo, pero simplemente existen las “realidades logísticas” que podrían hacer que el proceso tome más tiempo. Advirtió que los espectadores no deben hacer suposiciones con base en algo que ven en una transmisión en vivo o en un solo momento del proceso de conteo de votos, y señaló que las ventajas pueden cambiar: y un candidato que puede ir al frente en un momento del recuento podría estar perdiendo horas después. Esa no es una señal de fraude. “Solo me gustaría enfatizar que la gente debe ser paciente”, agregó.

Esa es quizá la pregunta más importante y un obstáculo potencial para la transparencia, expuso Patrick.

Los funcionarios han aprendido desde 2020 —cuando la transmisión en vivo creció en popularidad durante la pandemia de COVID-19— que los votantes podrían no saber o entender lo que ven en una pantalla, dijo.

“Cuanto más transparentes podamos ser, mejor será”, recalcó Patrick. “Que seas transparente no significa que los individuos necesariamente sabrán lo que están viendo o comprenderán lo que están viendo”.

Eso podría servir de base para que alguien saque algo de contexto. En parte para abordar ese problema, algunos lugares han comenzado a colocar carteles para explicar qué hacen los trabajadores electorales y que los espectadores tengan una mejor idea de lo que sucede en la pantalla, añadió Patrick.

Una solución, sugirió Patrick, es involucrarse: comuníquese con los funcionarios locales y estatales, inscríbase en visitas guiadas, solicite ser un trabajador electoral.

“Hay muchos roles en los que usted puede informarse sobre todas las salvaguardas que existen para proteger el sistema, para asegurarse de que sean los votantes elegibles quienes participen”, dijo. “Y esa es, francamente, creo que la mejor manera de involucrarse. Pero debe estar dispuesto a aceptar los hechos y la verdad”.

—-

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

—-

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

FUENTE: Associated Press