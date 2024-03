En sus primeros comentarios sobre Navalny, Putin dice que estaba a favor de intercambiarlo

En sus primeros comentarios sobre la muerte de Navalny, Putin dijo sobre su deceso: “Son cosas que pasan. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Así es la vida”.

Pevchikh acusó a Putin de “deshacerse” de Navalny para no intercambiarlo, pero no presentó pruebas que respaldaran sus afirmaciones, y no se pudieron confirmar de forma independiente.