En protesta global, activistas exigen eliminación de combustibles fósiles

Un manifestante sostiene una pancarta en alto durante una protesta que forma parte de la marcha global contra los combustibles fósiles, el 15 de septiembre de 2023, en la ciudad de Quezon, Filipinas. (AP Foto/Aaron Favila) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas, cubiertas con ponchos de plástico, participan en un acto que forma parte de la marcha global contra los combustibles fósiles, el 15 de septiembre de 2023, en la ciudad de Quezon, Filipinas. (AP Foto/Aaron Favila) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes exhiben letreros de empresas que usan o lidian con energía fósil durante una protesta climatológica global del movimiento "Fridays For Future" en Berlín, Alemania, el viernes 15 de septiembre de 2023. (AP Foto/Markus Schreiber) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved