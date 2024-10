En las últimas semanas de la campaña, Harris mantiene su atención en los estados del “muro azul”

La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta , Kamala Harris, llega al aeropuerto Trenton-Mercer, en el condado de Mercer, Nueva Jersey, el miércoles 16 de octubre de 2024, de camino a un mitin de campaña en Pensilvania (AP Foto/Jacquelyn Martin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.