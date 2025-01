En Guatemala y Minnesota, festividad religiosa da esperanza y orgullo a migrantes

Freddy De León posa para un retrato con su traje de Príncipe Tecún Umán antes de realizar la Danza de la Conquista de Guatemala en la fiesta del Cristo Negro de Esquipulas en Tejutla, en San Marcos, Guatemala, el 15 de enero de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Feligreses colocan una réplica de la estatua del Cristo Negro de Esquipulas de Guatemala en una carroza un día antes de celebrar su fiesta en la iglesia católica de Santa María en Worthington, Minnesota, el sábado 11 de enero de 2025. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre carga sobre sus hombros un "torito" de fuegos artificiales durante la celebración del Cristo Negro de Esquipulas la noche antes de su fiesta en Esquipulas Palo Gordo, en San Marcos, Guatemala, el 14 de enero de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved