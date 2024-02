Empresas texanas estarían implicadas en llamadas hechas con IA antes de primarias de Nueva Hampshire

Esta fotografía fue tomada el 6 de febrero de 2024 a través de la ventana delantera de una oficina ubicada en un centro comercial en Arlington, Texas. En ella puede verse el nombre de Life Corporation, a la que el procurador de justicia de Nueva Jersey identificó como la fuente de llamadas automáticas que utilizaron inteligencia artificial para imitar la voz del presidente Joe Biden y desalentar a la gente de acudir a votar en las primarias de Nueva Hampshire el mes pasado. (AP Foto/JAmie Stengel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.