Empresarios de EEUU están confundidos por empleados venezolanos con estatus temporal

Un empleado trabaja el martes 20 de mayo de 2025, en Doral, Florida, dentro de una sucursal de "Sabor Venezolano", uno de los 18 negocios propiedad de Wilmer Escaray, que emplea a varios migrantes venezolanos que tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.