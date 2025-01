Elogian humildad de Jimmy Carter en su funeral en Washington antes de volver a su natal Georgia

El presidente Joe Biden toque el féretro del expresidente Jimmy Carter antes de tomar la palabra durante su funeral de Estado en la Catedral Nacional, el jueves 9 de enero de 2025, en Washington. (Haiyun Jiang/The New York Times vía AP, Pool) Haiyun Jiang

“Tenemos la obligación de no dar refugio seguro al odio”, dijo Biden, señalando también la importancia de enfrentarse al “abuso de poder”. Esos comentarios resonaron en las críticas típicas de Biden a Trump, su predecesor y sucesor.

Cuando Trump fue a su asiento antes que comenzara el servicio, estrechó la mano de Mike Pence en una interacción poco común con su exvicepresidente. Los dos hombres tuvieron una ruptura por la negativa de Pence a ayudar a Trump a anular su derrota electoral ante Biden hace cuatro años. La vicepresidenta Kamala Harris, quien perdió ante Trump en noviembre, entró después pero no interactuó con él. Michelle Obama, la ex primera dama, no asistió.

Carter murió el 29 de diciembre a la edad de 100 años, habiendo vivido tanto tiempo que dos de las elegías fueron escritas por personas que murieron antes que él: su vicepresidente Walter Mondale y su predecesor en la Casa Blanca, Gerald Ford.

“Por el destino de una breve temporada, Jimmy Carter y yo fuimos rivales”, señala la elegía de Ford, que fue leída por su hijo Steven. “Pero durante los muchos años maravillosos que siguieron, la amistad nos unió como a ningún otro par de presidentes desde John Adams y Thomas Jefferson.”

Carter derrotó a Ford en 1976, pero los presidentes y sus esposas se hicieron amigos cercanos, y Carter elogió a Ford en su propio funeral. Durante días, tanto en actos formales como líderes políticos y empresariales o ciudadanos de a pie han recordado a Carter por su decencia y por usar una prodigiosa ética de trabajo para hacer algo más que obtener poder político.

Los actos comenzaron el jueves por la mañana cuando miembros del servicio militar llevaron el ataúd de Carter, cubierto con la bandera nacional, por las escaleras del este del Capitolio de Estados Unidos, donde el expresidente había estado en capilla ardiente, para ser transportado a la catedral. También hubo una salva de 21 cañonazos. En la catedral, el Coro de las Fuerzas Armadas cantó el himno “Be Still My Soul” antes que el ataúd de Carter fuera llevado al interior.

Los dolientes también escucharon a Andrew Young, de 92 años, exalcalde de Atlanta, congresista y embajador de la ONU durante el gobierno de Carter. Carter sobrevivió a gran parte de su gabinete y círculo íntimo, pero se mantuvo especialmente cercano a Young, una amistad que unió a un georgiano blanco y a un georgiano negro que crecieron en la era de la segregación de Jim Crow. “Jimmy Carter fue una bendición que ayudó a crear una gran Estados Unidos de América”, dijo Young.

“Hail to the Chief” fue interpretado por la banda mientras su ataúd era llevado hacia afuera. Carter alguna vez intentó detener el estándar tradicional de ser tocado para él cuando era presidente, viéndolo como un adorno innecesario.

El jueves terminaron seis días de ritos nacionales que comenzaron en Plains, Georgia, donde Carter nació en 1924, vivió la mayor parte de su vida y murió después de permanecer 22 meses en cuidados paliativos. Las ceremonias continuaron en Atlanta y Washington, donde los restos de Carter, ex oficial naval, ingeniero y agricultor de maní, permanece desde el martes.

Después del servicio matutino en Washington, los restos de Carter, así como sus cuatro hijos y el resto de su familia regresarán a Georgia en un Boeing 747 que sirve como el Air Force One cuando el presidente en activo viaja a bordo. Carter, un franco evangélico bautista que hizo campaña como cristiano renacido, será recordado por la tarde en un funeral en la Iglesia Bautista Maranatha, el pequeño edificio donde enseñó en la escuela dominical durante décadas después de dejar la presidencia. Su féretro se situará debajo de una cruz de madera que él mismo fabricó en su taller.

Tras un último recorrido por su ciudad natal, pasando por la antigua estación de tren que sirvió como sede de su campaña presidencial de 1976, será enterrado en una propiedad de la familia, en una parcela junto a la ex primera dama Rosalynn Carter, quien murió en 2023 luego de más de 77 años de matrimonio.

Carter, quien llegó a la presidencia tras prometer un buen gobierno y un diálogo honesto a un electorado desilusionado por la guerra de Vietnam y el Watergate, firmó leyes importantes y negoció un histórico acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Pero también ocupó el cargo en un momento de repunte de la inflación y las tasas de interés, y de crisis internacionales, y sufrió una contundente derrota a manos del republicano Ronald Reagan en 1980.

Un exasesor de la Casa Blanca, Stu Eizenstat, utilizó su elegía para intentar redefinir la presidencia de Carter como más exitosa de lo que los votantes apreciaron en su momento.

Señaló que Carter desreguló las industrias de transporte de Estados Unidos, racionalizó la investigación energética y creó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Enfatizó que la administración de Carter aseguró la liberación de los rehenes estadounidenses en Irán, aunque no fueron liberados hasta después de que Reagan asumiera el cargo.

“Puede que no sea un candidato para el Monte Rushmore, pero pertenece a las colinas”, dijo Eizenstat.

___

Los periodistas de The Associated Press Michael Liedtke en Indian Wells, California, y Kate Brumback en Atlanta contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press