Elefantes no pueden pedir su liberación de un zoo de Colorado porque no son humanos, falla tribunal

“Cabe señalar que la cuestión jurídica que se presenta ante este tribunal no se basa en nuestra consideración por estos animales majestuosos en general o en estos cinco elefantes específicamente. En su lugar, la cuestión jurídica aquí se reduce a si un elefante es una persona tal como se utiliza ese término en el estatuto de habeas corpus. Y debido a que un elefante no es una persona, los elefantes aquí no tienen derecho a presentar una reclamación de habeas corpus”, señaló el tribunal en su fallo.