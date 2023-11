El senador demócrata Joe Manchin no buscará la reelección a su escaño de Virginia Occidental

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El senador Joe Manchin, demócrata por Virginia Occidental, sonríe durante una audiencia de la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado sobre el estado de la red eléctrica, el 1 de junio de 2023, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo)

“Siento de corazón que he cumplido lo que me propuse hacer por Virginia Occidental”, indicó en un comunicado. “He tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida y he decidido que no me postularé a la reelección para el Senado federal, pero lo que haré es viajar por el país y alzar la voz para saber si hay interés en crear un movimiento para movilizar (a las personas de) centro y unir a los estadounidenses”.