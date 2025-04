El sarampión se disparó en Texas tras estancamiento en los fondos para vacunas

ARCHIVO - El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., derecha, llega a la iglesia menonita Reinlander en Seminole, Texas, el domingo 6 de abril de 2025, después de un segundo fallecimiento en el estado relacionado con el sarampión. (AP Foto/Annie Rice, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.