El paso de Helene por el sureste de EEUU deja más de 50 muertos y a millones sin electricidad

Jill Rice observa los daños causados en su tienda por la inundación provocada por el paso del huracán Helene, el 27 de septiembre de 2024, en Gulfport, Florida. (AP Foto/Mike Carlson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Lanchas en un complejo residencial luego de haber sido empujadas a la costa por las inundaciones provocadas por el huracán Helene, el sábado 28 de septiembre de 2024, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Mike Carlson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En la imagen, vista de la destrucción causada por el huracán Helene en el Faraway Inn Cottages and Motel, en el Cayo Cedar, Florida, el 27 de septiembre de 2024. (AP Foto/Stephen Smith) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una bandera estadounidense ondea sobre el Ayuntamiento destrozado el sábado 28 de septiembre de 2024 en Horseshoe Beach, Florida, tras el paso del huracán Helene. (AP Foto/Stephen Smith) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Dustin Holmes (segundo por la derecha) da la mano a su pareja, Hailey Morgan, mientras regresan a su casa inundada con sus hijos, Aria Skye Hall, de siete años (derecha), y Kyle Ross, de 4, tras el paso del huracán Helene, el 27 de septiembre de 2024, en Crystal River, Florida. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.