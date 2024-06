El optimismo es justo lo que recetó el médico, pero, ¿y si soy demasiado negativo?

Antes de mayo de 2018, era el fundador de una empresa incipiente que gozaba de buena salud, pero crónicamente preocupado que hacía regularmente paseos en bicicleta de 32 kilómetros (20 millas). Cuando, de repente, apenas podía caminar, veía borroso y su presión arterial se disparaba, los médicos de urgencias sospecharon que había sufrido un ictus, pero no pudieron determinar la causa de su enfermedad.

Sin embargo, un amigo —"una de las personas más optimistas que conozco", comentó— le dijo que a menudo no tenía fe en que las cosas fueran a funcionar y le sugirió que ello lo había consumido.

Desde entonces no ha sufrido ninguna crisis de salud similar, a pesar de trabajar más horas. Lo atribuye a su nueva actitud positiva.

“Un acontecimiento que me cambió la vida me obligó a ser optimista”, comentó. “Ni siquiera me imagino viviendo la vida como lo hacía entonces”.