El mundo recibe el 2025 con espectáculos de luces, abrazos y zambullidas heladas

ARCHIVO - Los letreros luminosos del año 2025 para la fiesta de fin de año de 2024 se ven expuestos en Times Square, Nueva York, el 18 de diciembre de 2024. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Dos niños juegan al fútbol ante un cartel celebrando el Año Nuevo 2025 en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, el martes 31 de diciembre de 2024. (AP Foto/Hau Dinh) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Fuegos artificiales iluminan el cielo sobre el Río Chao Phraya durante los festejos por el Año Nuevo, en Bangkok, Tailandia, el miércoles 1 de enero de 2025. (AP Foto/Sakchai Lalit) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Fuegos artificiales estallan ante la vista de miles de personas congregadas en el principal distrito comercial durante las celebraciones por el Año Nuevo, en Yakarta, Indonesia, el martes 31 de diciembre de 2024. (AP Foto/Tatan Syuflana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una imagen del Castillo de Edimburgo luego que los eventos al aire libre, que incluían fiestas callejeras y fuegos artificiales, como parte de los festejos por el Año Nuevo, fueron cancelados debido a las malas condiciones climatológicas, en Edimburgo, el martes 31 de diciembre de 2024. (Andy Buchanan/PA vía AP)

Personas pasean por una plaza decorada con motivos navideños en la festividades por el Año Nuevo en Donetsk, en la región controlada por Rusia en el este de Ucrania, el martes 31 de diciembre de 2024. (AP Foto/Alexei Alexandrov) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved