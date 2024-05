El jurado en el juicio a Trump está en primera fila de un caso histórico, la mayor parte del tiempo

Dibujo que muestra a la abogada defensora Susan Necheles (cent) interrogando a Stormy Daniels (der), mientras el expresidente Donald Trump (izq) observa, con el juez Juan Merchan presidiendo el proceso, en el tribunal en la ciudad de Nueva York, el 7 de mayo de 2024. (Elizabeth Williams via AP)

Al panel de 12 personas se le muestran pruebas y testimonios de testigos para que puedan decidir si el expresidente es culpable de una maquinación para comprar y enterrar historias sórdidas sobre él en un esfuerzo por influir ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2016. Pero es una experiencia muy curada y los jurados no tienen la imagen completa vista por quienes siguen el juicio cada día.

Esto es por diseño. Las leyes rigen cuidadosamente cómo se juzga un caso penal para garantizar que la decisión del jurado sobre la culpabilidad o inocencia no se vea afectada por peleas sobre pruebas u otros enfrentamientos legales. Es de rutina mantener al jurado fuera de la sala mientras los abogados litigantes discuten con el juez sobre lo que se puede y no se puede incluir para que los jurados lo vean durante el juicio. Y los abogados a menudo se reúnen en el estrado del juez para hablar en voz baja con él sobre temas delicados sin que nadie más los escuche.

Los jurados también aceptan un conjunto de reglas cuando son elegidos para un juicio. No pueden investigar sobre el caso. Deben evitar todas las noticias al respecto. Tampoco pueden hablar del caso fuera del tribunal y tampoco al respecto entre ellos hasta el momento de las deliberaciones, cuando se hayan presentado todas las pruebas y sea el momento de decidir si el acusado debe ser condenado. Si infringen alguna de estas reglas, pueden ser expulsados del panel y reemplazados por un jurado suplente, o se podría declarar un juicio nulo.

Así que, si han tomado en serio su deber cívico, el jurado de Trump nunca ha escuchado al candidato presidencial republicano criticar al juez Juan M. Merchan diciendo que es “totalmente conflictivo”. No saben que Trump ha sido amenazado con pena de cárcel y multado con 10.000 dólares por violar una orden mordaza que le prohíbe hablar sobre los testigos en el caso, incluido el testigo estrella de la fiscalía, Michael Cohen. No han visto las transmisiones en vivo de TikTok de Cohen. No vieron a Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, dar una conferencia de prensa afuera del tribunal esta semana, donde utilizó su posición de poder para mostrar que su partido se vuelve contra el sistema judicial al declarar ilegítimo el juicio penal de Manhattan.