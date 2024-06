El festival de música Bonnaroo de Tennessee en fotos

Matt Shultz, de la banda Cage The Elephant, se presenta en el Festival de Música y Artes Bonnaroo, el sábado 15 de junio de 2024, en Manchester, Tennessee. (Foto de Amy Harris/Invision/AP) 2024 Invision

Anthony Kiedis, izquierda, Flea, Chad Smith y John Frusciante, integrantes de la banda The Red Hot Chili Peppers, se presentan en el Festival de Música y Artes Bonnaroo, el sábado 15 de junio de 2024, en Manchester, Tennessee. (Foto de Amy Harris/Invision/AP) 2024 Invision

La actuación principal de The Red Hot Chili Peppers el sábado se prolongó hasta pasada la medianoche, en la que la banda tocó algunos de sus éxitos, comenzando con “Can’t Stop”. El vocalista Anthony Kiedis, que portaba una bota ortopédica en el pie izquierdo y una rodillera en la pierna derecha, invitó al público a unirse a ellos para “una pequeña fiesta posterior” en un restaurante de la cadena Waffle House, reportó The Tennessean.

Otros artistas incluyen a Megan Thee Stallion, Cage The Elephant, Maggie Rogers, Melanie Martinez, Khruangbin, Fred again, Cigarettes After Sex, Jason Isbell y 400 Unit, Diplo y Carly Rae Jepsen.