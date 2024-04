El FBI abre una pesquisa penal sobre el derrumbe del puente de Baltimore, según fuente AP

Esta imagen por satélite proporcionada por Maxar muestra la proa del barco portacontenedores Dali, bloqueado bajo tramos del puente Francis Scott Key Bridge, mientras equipos de rescate y remolcadoras siguen retirando restos del puente y cientos de contenedores aún a bordo del barco, en Baltimore, el lunes 8 de abril de 2024. (Imagen por satélite ©2024 Maxar Technologies via AP)

La persona no estaba autorizada a comentar detalles de la investigación de forma pública y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.