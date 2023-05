El ex máximo diplomático de EEUU Henry Kissinger cumple 100 años; sigue activo

ARCHIVO - El exsecretario de Estado Henry Kissinger habla durante una reunión con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Washington, 10 de octubre de 2017. Kissinger cumplió 100 años el sábado 27 de mayo de 2023. (AP Foto/Evan Vucci, File) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.