El Banco Mundial avala el plan de reformas económicas de Argentina

Un manifestante sostiene un muñeco gigante que representa al presidente de Argentina, Javier Milei, durante una protesta que exige la reincorporación de los trabajadores estatales que fueron despedidos como parte de las medidas de ajuste en Buenos Aires, Argentina, el viernes 5 de abril de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved