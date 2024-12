El asesinato de un general ruso es uno de varios incidentes por los que Moscú culpa a Ucrania

Varios investigadores, en el lugar donde el teniente general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército ruso, fue asesinado junto a su asistente, Ilya Polikarpov, por un artefacto colocado cerca de un bloque de apartamentos en Moscú, Rusia, el martes 17 de diciembre de 2024. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.