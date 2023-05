EEUU: Sentencian a mujer que amenazó de muerte a Pelosi en asalto al Capitolio

ARCHIVO - Pauline Bauer se apoya en una escultura de madera en Bob's Trading Post, su restaurante en Hamilton Pennsylvania, 21 de julio de 2021. Bauer, que vociferó amenazas de muerte contra la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, fue condenada a dos años y tres meses de prisión el martes 30 de mayo de 2023. (AP Foto/Michael Kunzelman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.