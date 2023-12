EEUU sanciona a más de una decena de funcionarios, fiscales y jueces centroamericanos por corrupción

ARCHIVO - Un mensaje escrito se ve en el asfalto en defensa de la democracia, mientras la policía hace guardia ante la marcha de indígenas en apoyo al presidente electo Bernardo Arévalo y su partido, el Movimiento Semilla, frente a la arremetida dela fiscalía contra el proceso judicial en Ciudad de Guatemala, el 21 de noviembre de 2023. Estados Unidos sancionó el jueves 21 de diciembre de 2023 a más de una decena de funcionarios, fiscales, jueces y empresarios de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador por considerar que han socavado la democracia de sus países y han participado en hechos graves de corrupción. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved