EEUU sanciona a 2 expresidentes salvadoreños y otros funcionarios centroamericanos por corrupción

ARCHIVO - El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, escucha una pregunta durante una conferenca de prensa, en Ciudad de Guatemala, el 13 de febrero de 2012. El juicio contra el expresidente comenzó el martes 4 de julio de 2023 en la capital de El Salvador por presuntamente haber evadido el pago de impuestos en el periodo fiscal de 2014, en su último año de mandato. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo)