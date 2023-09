EEUU: Sánchez de Lozada acepta pagar indemnización por masacre en Bolivia

ARCHIVO - Manifestantes sostienen una pancarta que muestra una imagen del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, durante una protesta exigiendo su extradición frente a la embajada de Estados Unidos en La Paz, Bolivia, el 17 de octubre de 2012. La batalla legal entre Sánchez de Lozada por una serie de masacres extrajudiciales en 2003 terminó en Estados Unidos con un acuerdo extrajudicial sellando acuerdo con las familias de ocho víctimas. En Bolivia, Sánchez de Lozada enfrenta cargos de genocidio. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.