EEUU restringe visas a congresistas guatemaltecos por "socavar la democracia"

El presidente electo Bernardo Arévalo ofrece una conferencia de prensa en la Ciudad de Guatemala, el viernes 8 de diciembre de 2023. Los fiscales de Guatemala pidieron a un tribunal que despojara a Arévalo de su inmunidad diciendo que podría haber suficientes irregularidades como para anular los resultados electorales. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved