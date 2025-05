EEUU restituye registros para estudiantes internacionales, pero para algunos es demasiado tarde

ARCHIVO - Un grupo de estudiantes de la Universidad Internacional de Florida (FIU) protesta contra el recorte de fondos federales y un acuerdo entre la policía de la institución y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en el campus de la FIU, durante un día de manifestaciones en todo el país en apoyo a la educación superior, el jueves 17 de abril de 2025, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.