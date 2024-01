EEUU registra menos cruces ilegales en la frontera tras un incremento de los controles en México

Migrantes cruzan el río Bravo a Estados Unidos desde México detrás de un hilo de cuchillas y un cartel que advierte que cruzar es peligroso e ilegal, el miércoles 3 de enero de 2024 en Eagle Pass, Texas. Según autoridades de Estados Unidos, un aumento de la vigilancia en México ha contribuido a reducir las entradas ilegales en Estados Unidos en las últimas semanas. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved