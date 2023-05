EEUU pasa la página en sus normas migratorias y evita el caos en la frontera con México, por ahora

Migrantes venezolanos ondean una bandera estadounidense frente a un helicóptero de televisión que sobrevolaba la zona en Matamoros, México, el viernes 12 de mayo de 2023, un día después de que se levantaran las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia y llamadas Título 42. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.