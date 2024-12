EEUU: Los más afectados por crisis de opioides no suelen decidir cómo usar fondos de tratos legales

ARCHIVO - Sa Thao pone su firma en el Autobús de Recuperación Nacional Móvil 2022, un autobús que recorre el país para involucrar a la población en el proceso de determinar cómo deberían usarse miles de millones de dólares obtenidos en un acuerdo en una demanda legal sobre opioides, durante una parada en Sacramento, California, el 7 de septiembre de 2022. (AP Foto/Rich Pedroncelli, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved