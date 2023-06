EEUU: Juez no toma decisión inmediata sobre el DACA tras audiencia

ARCHIVE - Susana Lujano, izquierda, una dreamer mexicana que vive en Houston, y otros activistas se manifiestan a favor del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) frente al Capitolio, Washington, 15 de junio de 2022. (AP Foto/J. Scott Applewhite, File) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved