EEUU: Juez niega fianza a agente despedido tras matar a aviador negro

En esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Tribunal del Primer Circuito de Florida, aparece Eddie Duran en una sala de detención separada del tribunal en Fort Walton Beach, Florida, el martes 27 de agosto de 2024. (Tribunal del Primer Circuito de Florida vía AP) First Judicial Circuit of Florida

“Saben que se presentará”, dijo el abogado Rod Smith. “Pensamos que no plantea ningún riesgo, ningún riesgo de fuga. Se presentará el jueves, se presentará en cualquier momento; no necesita pasar tiempo en la cárcel durante los siguientes días”.

La comisaría del condado de Okaloosa dijo inicialmente que Duran disparó en defensa propia tras encontrar a un hombre armado con una pistola, pero el alguacil Eric Aden despidió a Duran el 31 de mayo, después de que en una investigación interna se concluyó que su vida no estaba en peligro cuando abrió fuego. Expertos externos en la aplicación de la ley también han dicho que un agente no puede disparar únicamente porque un posible sospechoso sostenga una pistola si no hay ninguna amenaza.