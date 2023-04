EEUU: Culpable el hombre que mató a 3 chicos por una broma

The Press-Enterprise/SCNG

Un agente investigador de accidentes de California investiga la escena de un choque fatal en el valle de Temescal, al sur de Corona, California, 20 de enero de 2020. Un jurado el 28 de abril de 2023 halló culpable de homicidio a un hombre que mató a tres adolescentes que le habían tocado el timbre de la casa para hacerle una broma.

El abogado de Chandra, David Wohl, no respondió a un pedido de declaraciones.

Chandra, quien no conocía a los chicos, declaró en el juicio que uno de ellos tocó el timbre de su puerta y le mostró el trasero antes de salir corriendo, según el diario The Riverside Press-Enterprise. Chandra dijo que lo siguió porque temía por la seguridad de su familia y quería expresar su furia. Dijo que la broma lo había dejado “extremadamente furioso”.

Chandra también declaró que bebió 12 cervezas en las horas anteriores a los hechos, informó el diario. Dijo que no chocó intencionalmente contra el Prius y que no se detuvo después porque no se dio cuenta que había heridos, aunque reconoció luego que conducía a 159 km/h (99 mph) en el momento del impacto.

En el choque murieron Daniel Hawkins, Drake Ruiz y Jacob Ivascu, según el forense del condado Riverside.

Sergio Campusano, de 18 años, conducía el Prius en ese momento. Él y Joshua Hawkins y Joshua Ivascu, ambos de 13 años, sobrevivieron al choque. Declararon en el juicio y estaban presentes cuando se leyó el veredicto.

