EEUU: Cuestionan postura de Patrulla Fronteriza de que no está obligada a cuidar a niños migrantes

ARCHIVO - La doctora voluntaria Karen Parker, a la izquierda, toca la cabeza de un niño con fiebre mientras habla con una familia de migrantes que aguardan a ser procesados en un campamento improvisado tras cruzar la frontera desde México, el 2 de febrero de 2024, cerca de Jacumba Hot Springs, California. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved