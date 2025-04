EEUU: cuando desalojan a los niños, suelen perder tanto su hogar como su escuela

Millicent Brown, a la derecha, y su hija Nova Brown, de 5 años, posan para una foto afuera de su casa antes de ir a la escuela en un comlplejo habitacional público en Houston, el miércoles 2 de abril de 2025. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Crystal Holmes, a la derecha, y su nieta Mackenzie Holmes, de 10 años, al momento en que la niña llega al refugio para mujeres en la Misión de Yahvé después de la escuela en Houston, el martes 1 de abril de 2025. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Crystal Holmes, a la derecha, sonríe a su nieta Mackenzie Holmes, de 10 años, tras llegar al refugio para mujeres de la Misión Yahvé después de la escuela en Houston, el martes 1 de abril de 2025. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Mackenzie Holmes, de 10 años, come una botana en el refugio para mujeres de la Misión de Yahvé después de la escuela en Houston, el martes 1 de abril de 2025. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Nova Brown, de 5 años, permanece afuera de su casa en un complejo habitacional público en Houston antes de ir a la escuela, el miércoles 2 de abril de 2025. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Nova Brown, de 5 años, mira a su mamá, Millicent Brown, a través de la puerta de su casa en un complejo habitacional público en Houston, el miércoles 2 de abril de 2025. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Hailey Robinson, de 8 años, hace su tarea después de la escuela en el cuarto que comparte con sus mamá y su hermano en el refugio para mujeres de la Misión de Yahvé en Houston, el martes 1 de abril de 2025. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Legend Angelle, de 1 año, y su hermana Hailey Robinson, de 8, juegan en el comedor del refugio para mujeres de la Misión de Yahvé en Houston, el martes 1 de abril de 2025. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved