EEUU aún no dice si traerá de regreso a hombre deportado por error a El Salvador

La jueza del tribunal federal que lleva el caso de Ábrego García sopesa actualmente la posibilidad de conceder una solicitud de la defensa para obligar al gobierno a explicar por qué no debería ser considerado en desacato. Cualquier medida hacia un desacato significaría un vuelco extraordinario en la afirmación de autoridad presidencial del gobierno del presidente Donald Trump, en lo general y específicamente en lo referente a sus políticas migratorias.

La más reciente actualización del gobierno, presentada el domingo según lo establecido por la jueza Paula Xinis, establece esencialmente que la Casa Blanca no tiene nada que agregar más allá de su declaración del sábado, en la que se confirma por primera vez que el hombre de 29 años se encuentra con vida y permanece detenido en una prisión de El Salvador bajo el control del gobierno de ese país. Eso significa que, por segundo día consecutivo, el gobierno federal no ha abordado las demandas de Xinis de que el gobierno detalle los pasos que toma para traer a Ábrego García de regreso a Estados Unidos.

Michael G. Kozak, quien se identificó en la presentación del sábado como “funcionario de alto rango” en la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, confirmó por primera vez la ubicación de Ábrego García. La actualización del domingo llevaba la firma de Evan C. Katz, quien fue identificado como director adjunto de Operaciones de Ejecución y Remoción para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés).

Por otro lado, los abogados de Ábrego García le han solicitado a Xinis que emita una orden para obligar al gobierno que le explique al tribunal por qué no debería ser considerado en desacato por no cumplir en su totalidad con las órdenes anteriores. Hasta la tarde del domingo, Xinis no había presentado tal orden.