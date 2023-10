EEUU aprueba proyecto para expansión de un gasoducto en el noroeste del país

ARCHIVO - La instalación del gasoducto de TC Energy en Hardisty, Alberta, el 6 de noviembre de 2015. (Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP, Archivo)

Funcionarios de Washington, Oregon y California pidieron a los reguladores federales que rechazaran el proyecto, señalando que socavaría las labores de sus estados para reducir las emisiones para combatir los efectos del cambio climático.

Los fiscales generales de los tres estados, citando el borrador de la declaración de impacto ambiental de la Comisión Federal Reguladora de Energía para el proyecto, afirmaron que éste provocaría más de 3,47 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero al año durante al menos las tres próximas décadas. La evaluación ambiental final de la agencia revisó esa cifra a la baja aproximadamente a la mitad en unos cálculos impugnados por los grupos ambientalistas.

El presidente de la agencia, Willie Phillips, reiteró su postura luego de la votación del jueves.

“No se presentó alguna evidencia que mostrara que este proyecto aumentará significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero”, comentó a los periodistas. “La comisión determinó que este proyecto era necesario y, por lo tanto, apoyamos su aprobación”.

Claire Rush es miembro del Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para que informen sobre temas poco conocidos.

FUENTE: Associated Press