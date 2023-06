Editor Fred Ryan deja Washington Post tras 9 años al frente

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Fred Ryan, editor del periódico Washington Post, habla en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California, el 22 de julio de 2018. (AP Foto/Mark J. Terrill, archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

The Post se expandió durante el gobierno del presidente Donald Trump, en una transición agresiva hacia lo digital. Ryan, ex director ejecutivo y fundador de Politico, supervisó el nombramiento de Sally Buzbee, ex editora ejecutiva de The Associated Press, como editora principal del Post, en reemplazo de Marty Baron en 2021.