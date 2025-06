Dos nuevos ataques contra judíos aumentan preocupaciones sobre la seguridad en sinagogas de EEUU

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La bandera de Israel en un sitio de homenaje para víctimas de un ataque afuera del tribunal del condado de Boulder, Colorado, el martes 3 de junio de 2025. (AP Foto/David Zalubowski)

“Afortunadamente, el ataque fue frenado antes de que pudiera haber causado un daño aún mayor”, manifestó. “Esto es realmente ahora una crisis en toda regla, y necesitamos asegurarnos de que tenemos todo el apoyo necesario".

Una de las afiliadas estatales de la Federación Judía, JEWISHcolorado, lanzó el martes un fondo de emergencia para recaudar 160.000 dólares en apoyo a la comunidad de Boulder. Sus objetivos incluyen mejorar las medidas de seguridad para las instituciones y eventos judíos.

Los líderes de la Federación Judía de Los Ángeles instaron a los grupos gubernamentales, empresariales y filantrópicos a “impulsar una alianza para que podamos construir un entendimiento mutuo, disipar teorías de conspiración y proporcionar una respuesta rápida cuando cualquier grupo esté bajo amenaza”.

“Los judíos aquí en Los Ángeles están aterrorizados, pero decididos”, dijo el presidente de la federación, el rabino Noah Farkas. “No necesitamos más reuniones comunitarias, necesitamos resultados y contamos con nuestro gobierno local y nuestros socios de las fuerzas del orden para hacer más”.

Los costos de seguridad en 63 escuelas diurnas judías han aumentado en promedio un 84% desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023, según la Teach Coalition, el brazo de defensa educativa de la Unión Ortodoxa, un grupo de convergencia para el judaísmo ortodoxo.

La coalición está abogando por más financiación estatal y federal para la seguridad de las escuelas y campamentos judíos, así como de las sinagogas.

Los ataques en Washington y Boulder solamente aumentan la urgencia, dijo su directora nacional, Sydney Altfield.

“Algunas personas ven esto como un caso aislado, ya sea en Colorado, ya sea en D.C.”, expresó. “Pero tenemos que dar un paso adelante y darnos cuenta de que podría suceder en cualquier lugar… Es muy importante que nuestros más vulnerables, nuestros niños, estén seguros al máximo nivel”.

En Florida, el rabino Jason Rosenberg de la Congregación Beth Am dijo que los miembros de la sinagoga reformista en el área de Tampa Bay “se sienten muy nerviosos en este momento y tener algo de seguridad adicional podría hacer que la gente se sienta un poco más cómoda”.

Dijo que “hay una sensación definitiva de que estos ataques no son eventos aislados, que estos ataques son, en parte, el resultado de mucha de la retórica antisemita que hemos estado escuchando en la sociedad durante años”.

Sin embargo, dijo que parte de su mensaje como líder religioso en tal clima ha sido fomentar la resiliencia.

“No podemos dejar que esto nos defina… No podemos dejar de hacer lo que hacemos; no podemos dejar de ir a la sinagoga; no podemos dejar de tener nuestras actividades”, expresó. “Nuestro trabajo es agregar santidad a nuestras vidas y al mundo, y no podemos permitir que esto nos detenga de enfocarnos en el trabajo sagrado”.

Jacobs, el líder del judaísmo reformista, dijo que los últimos ataques en Washington y Boulder señalaban que se necesitaban nuevas estrategias de seguridad.

“Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim fueron asesinados fuera del evento en el Museo Judío de D.C.”, afirmó.

“Y eso presentó un tipo de desafíos adicionales para las fuerzas del orden y para cada una de nuestras instituciones que hacen seguridad, que es: no puedes sólo preocuparte por quién entra; en realidad tienes que preocuparte por quién está merodeando afuera, y eso ahora es parte de nuestros protocolos".

El ataque en Boulder, dijo, tuvo lugar durante una “protesta pacífica” donde los manifestantes pedían la liberación de rehenes israelíes en Gaza.

“Tenemos que preocuparnos por lo que sucede dentro de nuestras instituciones… También tenemos que estar pensando y trabajando con las fuerzas del orden sobre lo que sucede afuera”.

Jacobs recordó que cuando un líder cristiano visitó recientemente una sinagoga reformista, quedó “asombrado por los protocolos de seguridad”, que incluían procedimientos que Jacobs comparó con los pasajeros que pasan por los controles del aeropuerto.

“Le dije: 'Bueno, ¿qué hacen en sus iglesias?’, y él respondió: ‘Bueno, nos gusta dar la bienvenida’. Y yo dije: ‘No tenemos ese lujo. Queremos asegurarnos de que nuestra gente se sienta segura, de lo contrario las personas dejarán de venir’".

Tiffany Stanley contribuyó a este despacho.

