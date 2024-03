Docentes de Florida pueden hablar sobre orientación sexual bajo un acuerdo sobre ley "No digas gay"

ARCHIVO - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firma el proyecto de ley de Derechos de los Padres en la Educación, también conocido como el proyecto de ley "No digas gay", en el colegio Classical Preparatory, el 28 de marzo de 2022, en Shady Hills, Florida. (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times vía AP, Archivo) Tampa Bay Times

Según los términos del acuerdo, el Consejo de Educación de Florida enviará instrucciones a todos los distritos escolares, diciéndoles que la ley de Florida no prohíbe hablar de las personas LGBTQ+, ni impedir normas contra el acoso por motivos de orientación sexual e identidad de género, ni desautorizar a grupos de Alianza Gay-Heterosexual. El acuerdo también explica que la ley es neutral —lo que significa que lo que se aplica a las personas LGBTQ+ también se aplica a las personas heterosexuales— y no es aplicable a los libros de la biblioteca que no se utilicen para la docencia en las aulas.