Disneyland celebra su 70º aniversario: Un vistazo al parque ayer y hoy

ARCHIVO - Fanáticos animan y toman fotografías mientras Mickey Mouse llega al estreno mundial de "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" ("Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas") en Disneyland, en Anaheim, California, el 7 de mayo de 2011. (AP Foto/Chris Pizzello, archivo) Copyright 2011 The Associated Press. All rights reserved.